Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. Об этом она сообщила в интервью газете Financial Times.

По ее словам, в конце 1990-х и 2000-х годов в стране был очень долгий период высокой инфляции. При низком уровне инфляции население жило лишь непродолжительные промежутки времени. «Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <…>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику, однако подобные экстренные меры, считает Набиуллина, не должны быть продолжительными, «так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции».

По словам главы регулятора, политика, проводимая ЦБ, направлена на борьбу с инфляцией и на улучшение положения россиян. «Инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего», — заключила Набиуллина.

Ранее в Центробанке заявили, что в 2021 году годовая инфляция в России, согласного базовому сценарию, составит 5,7-6,2 процента. При этом в Банке России рассчитывают, что благодаря проводимой денежно-кредитной политике в 2022 году инфляция снизится до 4-4,5 процента и в дальнейшем будет находиться на уровне 4 процентов (lenta. ru)