В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа «Shahed» и крылатыми ракетами «Калибр». Все воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал воздушных сил.

Как пишут Воздушные силы, пуски восьми «Shahed» осуществлялись с юго-восточного направления, а трех крылатых ракет «Калибр» — с Черного моря.

ПВО работала в разных регионах Украины, в частности в зонах ответственности воздушных командований «Юг», «Восток» и «Центр».

«Все воздушные цели — 8 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и 3 крылатые ракеты «Калибр» уничтожены!», — пишет пресс-служба.