На Олимпиаде в Токио в пятницу, 30 июля, зафиксирован новый суточный пик заражения коронавирусом. В Олимпийской деревне зарегистрированы 27 случаев заражения, в том числе у трех спортсменов, сообщили организаторы Игр. Это на три случая больше показателя предыдущего дня и абсолютный максимум инфицирования во время Игр, начиная с первого дня измерений — 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде составило 220 случаев.

Одновременно максимум заражений отмечен в Токио — 3865 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) не усматривает связи между проведением Игр и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей МОК, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению. (DW)