Первый в этом году сильный снегопад застал врасплох многих жителей Нью-Йорка – некоторым пришлось голыми руками счищать снег с машин, кто-то едет по заснеженным улицам с пешеходной скоростью, опасаясь сорваться в юз, некоторые прохожие намотали на ноги целлофановые пакеты, передает РИА Новости.