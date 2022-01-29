Первый в этом году сильный снегопад застал врасплох многих жителей Нью-Йорка – некоторым пришлось голыми руками счищать снег с машин, кто-то едет по заснеженным улицам с пешеходной скоростью, опасаясь сорваться в юз, некоторые прохожие намотали на ноги целлофановые пакеты, передает РИА Новости.
Воздух в городе остыл до минус девяти по Цельсию. По данным метеорологов, такой холод ощущается на минус 19.
«Не нужны мне твои деньги, купи мне кофе, надо согреться!» — кричит туристу бездомный, облачившийся в целлофановый мешок из-под мусора.