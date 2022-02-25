В связи с 30-й годовщиной Xoджалинского геноцида на чешском стадионе “Vanda Metropolitano” демонстрировался постер с отображенным на нем лозунгом “Справедливость к Xoджалы!”.

Это произошло во время встречи футбольных клубов “Aтлетико Maдрид” и “Maнчестер Юнайтед” в Лиге чемпионов.

Проживающий в Чехии наш молодой соотечественник Фарид Амралиев в целях привлечения внимания зарубежных гостей к реалиям, связанным с Ходжалинским геноцидом, развернул на стадионе постер с отображенным на нем лозунгом “Справедливость к Ходжалы!”. Несмотря на настойчивые требования сотрудников стадиона убрать постер, Фариду Амралиеву удалось продемонстрировать его в течение нескольких минут.

Отметим, что Чешская Республика является одной из стран, признавших Ходжалинский геноцид на парламентском уровне.