В пункте пропуска «Могилев-Подольский» (граница с Молдовой) 12 марта 2022 года пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали (то есть освободили от прохождения военно службы) из-за беременности и тяжелых родов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с воинского учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, значилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Луганщине признала мужчину негодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с пометкой «а» – с осложненным течением.

Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться, что это — неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, после российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение, которое среди прочего предусматривает запрет мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, выезжать за пределы государства.