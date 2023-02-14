На днях прозвучало весьма примечательное заявление из уст представителя Кремля в одной из стран Южного Кавказа. Речь про посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Он почему-то вдруг решил подчеркнуть в беседе со СМИ, что никуда его страна из нашего региона уходить не собирается. И в качестве аргумента намерения остаться стал апеллировать к мнению «простых армян», живущих близ границ, которые якобы только в России и видят гаранта собственного выживания. Хотя вряд ли посол Копыркин проводил достоверные социологические опросы и знает мнение большинства жителей Армении по данному вопросу. На чем же основано его такое неожиданное беспокойство по поводу перспектив военного присутствия РФ в нашем регионе? Например, из Азербайджана «миротворцам» точно придется убраться в 2025 году – это уже понятно из контекста выступлений первых лиц страны. А если Россия потерпит поражение от Украины, то и Грузия постарается сделать так, чтобы российские оккупационные базы покинули ее Абхазию и Южную Осетию.

Своим мнением по этой ситуации поделились с # известные эксперты.

Доктор наук, независимый таджикский политолог Парвиз Муллоджанов:

— На самом деле Россия никогда не собиралась и не собирается уходить с Южного Кавказа. Этот регион традиционно и однозначно считается в Москве зоной преимущественного влияния России. Одним из наиболее действенных способов сохранить свое доминировании в регионе – в условиях недостатка ресурсов и возможностей – является сохранение постоянных точек напряжения, так называемых «замороженных конфликтов» на территории бывших советских республик. Это так называемая теория «управляемого хаоса», когда в зонах повышенной конфликтогенности сохраняется ситуация «управляемой нестабильности», с которой местные игроки часто не в состоянии самостоятельно справиться.

В этих условиях, как правило, возрастает роль третьей стороны, которая может выступать в роли постоянного арбитра и основного внешнего фактора, повышая таким образом свою роль и влияние. Существование таких постоянных точек напряжения и замороженных конфликтов в Закавказье помогало Москве сохранять свою доминирующую роль в регионе. С этой точки зрения Москва никогда не была заинтересована ни в полной победе Еревана, ни Баку; существовавшее до 2020 года статус-кво вполне устраивало московских политтехнологов. Москва продавала оружие обеим сторонам, выступала в роли основного арбитра и посредника на межгосударственных переговорах. К позиции и мнению Москвы прислушивались обе стороны, потому что опасались, что в случае ее недовольства маятник весов может качнуться в другую сторону и шаткий баланс сил вокруг конфликта будет нарушен.

Нельзя сказать, что Москва намеренно торпедировала мирные переговоры; наоборот, в последние годы, в свете все более наглядного военного преимущества Азербайджана, российская дипломатия пыталась уговорить Ереван пойти на ряд уступок и прийти к какой-то форме взаимовыгодного соглашения. Почему этого не произошло, является предметом отдельного разговора; но смысл в том, что условия сложной структуры замороженного конфликта позволяли Москве сохранять свое влияние в регионе, не вкладывая в него каких-либо серьезных инвестиций.

В этой связи, часто можно услышать вопрос – почему тогда во время Второй Карабахской войны 2020 года Москва предпочла занять роль пассивного наблюдателя, уступила место «первой скрипки» Турции и практически не заступилась за своего союзника по ОДКБ? На мой взгляд, одной из возможных причин является фигура премьера Армении Никола Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 году на волне массовых антиправительственных выступлений. В период с 2018 до 2020 года, немало говорилось о неприятии Москвой нового премьера – потому ли, что он отодвинул от власти близкое к Кремлю руководство, пришел к власти «нелегитимным» путем, или просто рассматривался как ставленник Запада. Поэтому, вполне возможно, в Кремле полагали, что после первых поражений на фронте Пашинян слетит со своей должности, к власти придут действительно пророссийские силы, после чего можно будет вмешаться и вновь заморозить конфликт. Проблема состоит в том, что никто не ожидал, что военное поражение Армении окажется настолько быстрым и сокрушительным. Так что, здесь можно говорить об очередном просчете кремлевских политтехнологов – Пашинян остался у власти, а конфликт уже де-факто решен силовым способом в пользу Баку. Роль Турции в регионе значительно выросла — во многом за счет российского влияния. В этой ситуации, стратегия Москвы сегодня заключается в том, чтобы «заморозить» все, что еще возможно, не допустить к переговорам и процессу дальнейшего урегулирования конфликта Запад, остаться единственным и основным арбитром на неопределенный промежуток времени. Налицо геополитический провал и ослабление позиций России в Закавказье, но это отнюдь не означает ее ухода из региона в целом.

Останется ли Россия непосредственно в Нагорном Карабахе через два года, трудно сказать – такие планы в Москве несомненно есть, но многое будет зависеть от развития событий вокруг Украины, длительности и эффективности санкций, хода мирных переговоров, позиции международного сообщества и так далее.

В целом, ход событий в Украине и Закавказье показывает, что внешняя политика Москвы на постсоветском пространстве в глубоком кризисе. И основная причина, очевидно, заключается в проблемах системного характера – из-за чего анализ и оценка событий и политических процессов в странах СНГ раз за разом оказывается ошибочной и неверной.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Слова Копыркина имеют цель подбодрить пророссийскую оппозицию Армении в лице сторонников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. В 2025 году мы скажем РМК — спасибо и прощайте. Никаких «до свидания».

Оккупацию Абхазии и Южной Осетии мир не признал и российские войска рано или поздно будут выведены оттуда.

Пашинян и его сторонники ожидают окончательного провала Кремля в Украине, чтобы сменить вектор геополитической ориентации с Москвы на Париж и Брюссель. Останутся ли после этого российские войска в Армении, решать не нам.