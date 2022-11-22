Футболисты сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед матчем. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с участниками проходящих в Иране массовых протестов. Во время исполнения музыки футболисты молчали; болельщики встретили их поступок аплодисментами.

После этого они сыграли со сборной Англии. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу англичан.

Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини. (svoboda.org)