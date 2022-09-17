В Германии выступили за недопуск на Евро-2024 не только России, но и Беларуси.

По информации Der Spiegel, письмо с таким призывом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила на имя президента УЕФА Александера Чеферина.

«Не только Россия, но и Беларусь, которая является ключевым союзником российских властей, должна быть отстранена от всех международных футбольных матчей и турниров», – сказано в тексте письма.

Кроме того, Фезер считает, что бан российских и белорусских команд должен сопровождаться отстранением чиновников, представляющих эти страны, от работы в международных спортивных ассоциациях. Фезер пишет, что футбол должен «соответствовать своей ответственной роли, продемонстрировав солидарность относительно неприятия любой формы нарушения прав человека. Все ответственные лица должны быть лишены возможности участвовать в спортивной жизни, а также влиять на события».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. На данный момент не утверждалось, что Россия не примет участия в Евро-2024.

9 октября во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьевка квалификации Евро-2024. (sports.ru)