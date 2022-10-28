В дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ворвался неизвестный мужчина и напал на ее мужа Пола. Об этом сообщается на официальном сайте конгрессвумен.

Уточняется, что злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско рано утром 28 октября — самой спикера палаты представителей в это время не было дома.

«Мистер Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, ожидается, что он полностью выздоровеет», — говорится в заявлении.

Нападавший задержан, его мотивы выясняются. (gazeta.ru)