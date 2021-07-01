В принципе, и раньше обсуждались такие вопросы, как целесообразность той или иной системы выборов для Азербайджана.

Но каждый раз во время таких обсуждений мы писали, что проблемой страны является не конкретная система выборов, а отношение к выборам в целом – к сожалению, в этом вопросе мы до сих пор «хромаем».

Безусловно, конкретная система выборов также немаловажный вопрос. В мировой практике используются три системы выборов: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Каждая система выборов имеет свои преимущества и недостатки.

Мажоритарная система выборов увеличивает шансы отдельных политических индивидов и способствует к избиранию людей, не представленных в партийной системе страны.

Но современные политические выборы весьма сложный политический процесс – отдельному человеку трудно добиться успехов в этом деле. Тут надо организовать пропаганду, привлекать финансы, получить поддержку фокусных групп…

Подобные проблемы, как правило, не встречаются в пропорциональной системе, все эти задачи решают сами партии.

Единственными недостатками пропорциональной системы являются диктат политических и партийных боссов, и, конечно, учет т.н. остаточных голосов.

Но с точки зрения политической целесообразности пропорциональная система имеет больше преимуществ. Политику нельзя представить без сильных партий. Еще Карл Поппер писал, что демократия не может установиться без сильных политических партий. В принципе, партии существовали всегда, в этом смысле, они, как говорится, являются ровесниками политических властей.

Пропорциональная система придает партиям дополнительный импульс. Тут было бы уместно вспомнить одну деталь из нашего политического опыта. Пропорциональная система в ограниченных масштабах была и в нашей практике – 25 депутатов из 125 избирались именно по этой системе. Но потом пропорциональная система была полностью отменена. Это привело к тому, что интерес к партиям сильно сократился, почти подавляющее большинство лидеров этих партий подали в отставку и партиями начали управлять второстепенные политические лидеры, и партии начали свое формальное существование…

Тут нельзя забывать и про опыт соседних стран. Если не ошибаемся, в России, Грузии и Армении выборы проводятся именно по пропорциональной системе. Конечно, мы не можем утверждать, что Азербайджан в скорейшем времени применит эту модель выборов, но существуют несколько обстоятельств, которые не исключают такую перспективу.

Во-первых, в последнее время работа с политическими партиями получила интенсивный характер, многим из них даже представлены новые штаб-квартиры.

Во-вторых, есть политики, которые полагают, что уже в этом году осуществится переход к пропорциональной системе выборов.

В-третьих, некоторые общественные активисты сразу же заявили, что и они могут создать свои политические партии.

Конечно, придется чуточку подождать, потому что последнее слово должны сказать власти страны. Если они подтвердят подобные слухи, тогда можно будет детально обсуждать данную тематику.

Понятно, что в случае реализации данный вопрос создаст определенные проблемы и для властей, потому как изменится политическая архитектура страны. Готовы ли власти к этому? Сразу ответить затруднительно. Как заметили выше, процесс может оживить политическую жизнь страны, вновь увеличит интерес людей к политическим партиям. В настоящее время такого интереса нет, потому что от партий ничего не зависит, плюс, партийная деятельность не обещает никаких перспектив.

Вдобавок, в последние годы во внутренней политике почти не проводятся какие-то реформы. Переход к пропорциональной системе может восполнить эту политическую пустоту, при одном условии, что должно быть изменено наше отношение к выборам в целом…