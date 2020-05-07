Москва «переплюнула» Нью-Йорк по числу новых случаев заражения

Доля инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве составляет примерно 2-2,5% населения, или около 300 тысяч человек. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 7 мая. Он подчеркнул, что речь идет именно о «реально больных», а не о выявленных случаях заражения, учитываемых в официальной статистике.

«Наша задача как раз максимально выявить» зараженных коронавирусом, «посадить их на карантин, чтобы они не заражали других», и при необходимости обеспечить лечение, чтобы состояние заболевших не становилось тяжелым, продолжил градоначальник. По его словам, с этой целью проводится «гигантская» работа, в рамках которой, в частности, охват тестирования увеличился с 20 тысяч до более 40 тысяч в неделю.

По числу новых случаев заражения Москва вышла на уровень Нью-Йорка и, «пожалуй, даже переплюнула» его, заявил Сергей Собянин. «Сегодня мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию, — отметил он. — Это означает, что мы достаточно длительное время живем уже и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас».