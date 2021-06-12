Тридцать один год назад, 12 июня 1990 года, на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. По этому поводу, начиная с 2002 года, с принятием нового Трудового Кодекса, в РФ отмечается главный государственный праздник — День России. К Армении, а тем паче к армянскому терроризму, этот праздник, ясное дело, не имеет никакого отношения.

Идем далее. Обычно в этот день в Кремле Президент России вручает Государственные премии Российской Федерации. На Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом. Россотрудничество в День России организует в своих зарубежных представительствах тематические выставки, концерты, лекции и круглые столы, творческие мероприятия, приглашаются россияне и граждане других стран, которые интересуются историей и культурой России.

Понятное дело, что в этом году из-за пандемии коронавируса данная традиция будет сильно скорректирована. Но в то же время, как видим, она не подразумевает проведения в РФ мероприятий, посвященных возвеличиванию армянских террористов. К чему все это я? А к тому, что именно 12 июня Союз Армян России (САР) во главе с так и не научившимся сносно говорить на русском президентом этой организации Арой Абрамяном решил совершить откровенную провокацию.

Говоря конкретнее, в День России в Молодежном центре САР решили устроить «день памяти Монте Мелконяна» — международного террориста, которого азербайджанские солдаты ликвидировали в окрестностях агдамского села Марзили именно 12 июня 1993 года. Программа этого провокационного мероприятия включает флешмоб со свечами в майках с его портретом, просмотр посвященного Мелконяну документального фильма, художница здесь же будет рисовать его портрет.

То есть, вовсю будут героизировать того, кто состоял в рядах террористической организации АСАЛА, принимая участие в акциях в Риме и Афинах и в подготовке нападения на посольство Турции во Франции. Возвеличивается друг такого известного международного террориста, как Карлос Рамирес (Шакал). Мероприятие посвящено тому, кто был активным участником и организатором геноцида азербайджанцев в селе Карадаглы и в городе Ходжалы в феврале 1992 года.

Проведение такого мероприятия было бы достойно самого громкого осуждения, даже если бы оно проводилось в Армении, где возвеличивание террористов является давней практикой. Достаточно вспомнить, что на похороны Монте Мелконяна пришло все тогдашнее руководство РА. Осуждаемо оно было бы и в случае проведения такого рода действа в США, в маленьком городе в окрестностях Фресно (Калифорния), где родился Мелконян. В Калифорнии армянская диаспора многочисленна и потому такого рода шабаш был бы вполне возможен.

Но, когда такая гадкая провокация имеет место в России, да еще и в день ее главного государственного праздника, впору спрашивать не только с Ары Абрамяна и САР. Абрамян всего лишь действует в рамках предоставленных ему возможностей. Он сейчас сконцентрирован на свержении Никола Пашиняна, и потому такая акция САР ему нужна в чисто пиаровских целях. Другое дело, что все это не просто могли, но и обязаны были запретить российские, городские и статусом намного выше власти. Не знать о готовящейся провокации они не могли.

Стало быть, «добро» было дано давно с четким пониманием сути предстоящего мероприятия. А это — еще одно доказательство того, как легко и просто можно опохабить даже главный российский государственный праздник, попутно дав новый повод для совершенно однозначных выводов в Баку. Как минимум странными после этого будут возмущения официальных представителей РФ по поводу героизации Гарегина Нжде в Армении. Ведь, в самой РФ, да еще и в такой важный для нее день, шла героизация террориста Мелконяна.