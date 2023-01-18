Отечественные телеканалы, а в последнее время и интернет-каналы за редким исключением продолжают «радовать» зрителей примитивизмом и деградацией, которые приобрели необратимый характер. Азербайджанцы, заставшие советский период, наверняка, хорошо помнят известную фразу дорогого Леонида Ильича: «Широко шагает Азербайджан». Будь сегодня жив товарищ Брежнев, после нескольких минут просмотра телепередач на таких телеканалах, он бы переиначил свои слова: «Широко шагают азербайджанские каналы». И уточнил бы: «к пропасти».

Действительно, то убожество, которое мы наблюдаем на отечественном, а теперь и интернет-телевидении, явно говорит о том, что определенная часть общества стремительно катится к пропасти невежества, бескультурья и обесценивания духовно-нравственных ценностей.

Телевидение заполонили слезливые передачи (зачастую постановочные), дешевые ток-шоу, скандалы и прочая лабуда. Одним словом, шарашкина контора. Как говорит один из персонажей фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Превратили театр черт знает во что».

Чего мы только не видели на наших телеканалах. Драки, ругань, ведущие или гости почему-то садятся на шпагат, демонстрируя растяжку мышц ног. А несколько лет назад один из шибко «креативных» телеканалов пригласил на передачу… Ван Дамма. Не настоящего, из Бельгии который, а доморощенного. Во всяком случае, гость считал себя именно таковым, да и ведущая была не против.

Так вот, азербайджанский «Ван Дамм» на глазах сотен тысяч зрителей демонстрировал то ли танец, то ли элементы восточных единоборств. Зачем? Кому это нужно? Какую просветительскую нагрузку, духовную пищу нес этот балаган? Абсолютно никакую. «Ван Дамм» не был смешным, он был смешон.

Ну да ладно, Бог с ним, с этим «Ван Даммом». Он все же человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Захотел прославиться, пусть даже таким образом, да и законы шоу-бизнеса диктуют свои условия. Но когда подобные выкрутасы в эфире, пусть и интернет-телевидения, выкидывают и без этого достаточно известные люди, остается только развести руками и пожать плечами.

Неймат Панахлы. Возможно, нынешняя молодежь не знает кто это, и даже не слышала его имени. А ведь в конце 80-ых годов это имя знали и уважали почти все граждане Азербайджанской ССР. Он олицетворял собой борца за справедливость, независимость республики. Борца против поднявших головы армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, нещадно вырубавших леса в заповеднике Топхана и требующих независимости.

Именно тогда наступил звездный час доселе никому неизвестного 26-летнего слесаря Неймата Панахлы. Он руководил миллионным митингом на площади Азадлыг (тогда имени Ленина). По его мановению руки сотни тысяч людей на площади садились и вставали в знак протеста. Сейчас это назвали бы флешмобом, но тогда это диковинное слово никто не знал.

Как бы то ни было, пролетели быстрые годы, и Неймат Панахлы постепенно отошел в тень на политической сцене страны. Правда, в 2010 году он создал партию Национальной государственности Азербайджана, но о ней, наверное, многие и не слышали.

Говорят, мудрость приходит с годами. Но дело в том, что иногда годы приходят одни. И выкрутасы, выкинутые Нейматом Панахлы на одной из передач, подтверждают эту истину. Непонятно почему, он вдруг встал на голову на стуле и простоял так несколько минут. Ведущая, то ли восхищенная, то ли напуганная, даже предлагала прекратить эквилибристический трюк, заявляя, что так и до инсульта недалеко. На что Панахлы гордо ответил (не меняя позы), что может простоять на голове и полчаса.

Честно говоря, кроме вопроса, «что это было?», на ум больше ничего не приходит. Создается впечатление, что 61-летний Панахалы пытается вернуть себе былую известность, но только не на политическом поприще, а стоянием на голове. Удивительная штука жизнь: человек, который заставлял садиться и вставать сотни тысяч людей, сегодня сам стоит на голове. Знаете, эта метаморфоза напомнила меткую фразу Остапа Бендера: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы»…

https://www.youtube.com/shorts/gM-4gknSL_s