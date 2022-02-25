Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором призвал федерации по всем видам спорта отменить или перенести все турниры, которые должны были состояться на территории России и Беларуси.

«Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов.

Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси», — цитирует ТАСС заявление комитета.

Кроме того, исполком МОК потребовал, чтобы международные спортивные федерации прекратили демонстрировать символику России и Беларуси на всех турнирах, где это еще разрешено. Напомним, сейчас российские атлеты выступают под нейтральным флагом только на крупнейших турнирах — Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Исполком МОК настоятельно призывает не демонстрировать российский или белорусский государственные флаги и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных соревнованиях, которые не попадают под соответствующие санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA)», — говорится в заявлении комитета.