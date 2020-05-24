Митингующие против политики Зеленского пришли под окна его дома

На Площади Независимости в Киеве собрались около полутысячи человек для участия в акции «Украина окажет сопротивление» в рамках инициативы «Нет капитуляции». Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве. Люди спели украинский гимн и повесили на заборе плакат с надписью «Год Зеленского — год реванша».

Также митингующие выкрикивали политические лозунги, некоторые из них держали флаги украинской националистической партии «Национальный корпус», другие – национальные флаги и флаги ряда нацорганизаций.