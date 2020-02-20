Мири Юсиф выпустил караоке-альбом 

Народный артист Азербайджана Мири Юсиф продолжает радовать поклонников своего творчества новыми интересными проектами.

Как сообщает #, за короткое время популярный артист презентовал два новых клипа. Первый он посвятил своим фанатам, которых певец называет духовными близнецами — «Ruh əkizləri».

Второй клип снят на дуэт с народной артисткой Азербайджана Ройей на песню «Sevgilim».

А еще в этом году Мири Юсиф решил «поиграть» с цифрами. Если 02.02.20, в День молодежи Азербайджана, он устроил первый в азербайджанском шоу-бизнесе необычный концерт — «Квартирник», то 20.02.20 на собственном YouTube-канале презентовал караоке-альбом с двадцатью хитами.

Диск, созданный при поддержке компании SS-production,так и называется — «20 Böyük hit». Начиная с 20 февраля каждый день в течение двадцати дней на YouTube-канале артиста будет появляться по одному караоке — варианту песни.

Верим, что караоке-альбом поможет тем, кто хочет принять участие в челлендже певца, который он запустил на своей странице месяц назад.

Согласно условиям, каждый желающий может исполнить и записать на видео любимую песню из репертуара певца, а затем опубликовать ее под хэштегом #mycrystalhall.

Самые интересные и креативные видеоролики будут демонстрироваться на предстоящем концерте артиста, посвященном 10-летию его карьеры, который пройдет в Baku Crystal Hall 24 мая.

| 2020-02-20T14:42:01+00:00 20 февраля 2020, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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