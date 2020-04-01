Минобороны Ирака прокомментировало вывод американских войск из страны

Вывод американского военного контингента с ряда иракских баз не отразится на безопасности в стране, ситуацию на земле контролирует иракская армия, заявил РИА Новости в среду официальный представитель министерства обороны Ирака Яхъя Расул.
“Ситуацию на земле контролируют подразделения иракской армии”, — подчеркнул Расул, отметив, что “именно иракская армия сражалась против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) и освободила иракскую территорию”.

“Уход (американских войск) не окажет никакого влияния… Сегодня мы обладаем достаточным потенциалом и хорошей подготовкой, чтобы преследовать остатки террористических группировок”, — подчеркнул иракский военный представитель.

| 2020-04-01T19:55:10+00:00 1 апреля 2020, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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