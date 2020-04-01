Минобороны Ирака прокомментировало вывод американских войск из страны

Вывод американского военного контингента с ряда иракских баз не отразится на безопасности в стране, ситуацию на земле контролирует иракская армия, заявил РИА Новости в среду официальный представитель министерства обороны Ирака Яхъя Расул.
“Ситуацию на земле контролируют подразделения иракской армии”, — подчеркнул Расул, отметив, что “именно иракская армия сражалась против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) и освободила иракскую территорию”.
“Уход (американских войск) не окажет никакого влияния… Сегодня мы обладаем достаточным потенциалом и хорошей подготовкой, чтобы преследовать остатки террористических группировок”, — подчеркнул иракский военный представитель.