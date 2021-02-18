Минкульт Азербайджана назвал выставку в Ереване очередным воровством

Министерство культуры Азербайджана распространило заявление.

Как сообщили АПА в Министерстве, в заявлении говорится, что армянская пресса распространила информацию о проведении в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Армении выставки ковров, вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября, и отмечается, что так называемые «арцахские ковры», которые будут представлены на выставке, – образцы национального наследия Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана.

Подчеркивается, что эта выставка – очередное воровство и незаконное присвоение армян.

В заявлении отмечается, что исторически армяне занимались не ковроткачеством, а торговлей коврами, и в процессе торговли пытались сформировать ложное представление, представив азербайджанские ковры как армянские: «Проводивший в XIX веке исследования в Карабахе Я.Зедгенидзе пишет, что все мусульманское население занималось ковроткачеством, сотканные в Карабахе ковры по количеству и качеству занимали первое место на всем Кавказе. Армяне не занимались этим искусством, напротив, смотрели на ковроткачество через призму «нежелательной работы».

Таким образом, демонстративное проведение под эгидой правительства Армении выставки незаконно вывезенных из Шушинского Музея ковров является ярким примером пренебрежения Арменией международными конвенциями, и ЮНЕСКО следует выразить к этому отношение.

Отмечается, что Министерство культуры проведет необходимые юридические процедуры с ЮНЕСКО по данному вопросу.