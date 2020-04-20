Министры G20 заявили о выявлении слабости системы здравоохранения

Министры здравоохранения стран-участниц саммита G20 признали, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 выявила проблемные места систем здравоохранения.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоговое заявление по онлайн-встрече.

В документе также отмечается, что была установлена уязвимость в системе глобального реагирования на угрозы пандемии.

Кроме того, в рамках онлайн-саммита министры указали на необходимость исправления недочетов с помощью «обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и готовности».

Также министры обсудили необходимые меры по повышению готовности к пандемии с учетом применения цифровых решений во время текущей и будущих пандемий.