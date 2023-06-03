«Милан» решил не продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение 41-летнего форварда истекает в конце июня, передает РБК.

Из-за травм Ибрагимович сыграл лишь в четырех матчах Серии А в этом сезоне, проведя на поле в общей сложности 144 минуты. Но он стал самым возрастным бомбардиром в истории лиги, когда забил свой единственный гол в сезоне, реализовав пенальти в игре с «Удинезе» (1:3) в марте.

Также Ибрагимович в текущем сезоне, сыграв в отборе Евро-2024 с бельгийцами 24 марта, стал самым возрастным игроком в истории турнира, побив рекорд итальянца Дино Дзоффа, установленный в 1983 году.

По ходу карьеры Ибрагимович также выступал за «Мальмё», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и ПСЖ.