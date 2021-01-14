Международный центр мугама и Польская Балтийская филармония подписали меморандум о сотрудничестве

Между директором Международного центра мугама, народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым и директором Польской Балтийской филармонии имени Фредерика Шопена, известным органистом Романом Перуцким состоялась встреча в видеоформате, сообщили # в пресс-службе Центра.

В ходе встречи народный артист Мурад Гусейнов рассказал о международной, концертной, теоретической и научно-исследовательской деятельности Международного центра мугама.

Роман Перуцкий, в свою очередь, предложил реализацию совместных культурных проектов и концертов. В ходе встречи были обсуждены аспекты, касающиеся проведения культурных мероприятий между двумя организациями в постпандемический период.

Во время обсуждений были подняты вопросы реализации взаимного сотрудничества между музыкальными центрами в плане пропаганды народного творчества, национальной и классической музыки.

В заключение между Международным центром мугама и Польской Балтийской филармонией имени Фредерика Шопена был подписан меморандум о сотрудничестве.

Подписанное соглашение в рамках деятельности Международного центра мугама открывает новые интересные перспективы в деле дальнейшей популяризации национальной азербайджанской музыки как у нас в стране, так и за рубежом.

Польская Балтийская филармония, носящая имя великого польского композитора Фредерика Шопена, – это концертный зал в польском городе Гданьск, расположенном на острове Оловянка. Здание электростанции, которому более 100 лет, было переоборудовано под филармонию с использованием мультимедийных технологий. Здесь действует несколько прекрасных музыкальных коллективов. Студия звукозаписи филармонии является одной из лучших в Европе. Симфонический оркестр Польской Балтийской филармонии был основан в 1945 году и считается одним из ведущих коллективов Польши. Филармония, являясь местом проведения важных общественных и политических мероприятий национального и международного масштаба, сотрудничает с самыми известными дирижерами и музыкальными коллективами со всего мира.

Международный центр мугама активно расширяет свои международные контакты с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В результате совместного сотрудничества были подписаны соответствующие меморандумы. В настоящее время Центр работает над планом развития различных культурных мероприятий, лекций и онлайн-проектов, направленных на пропаганду мугама и национальной музыки, а также организации международных видео онлайн-конференций.