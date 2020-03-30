Международная коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, передала в понедельник в ведение иракской армии свой штаб в провинции Найнава, расположенной на севере страны у границы с Сирией. Об этом в понедельник сообщил иракский новостной портал Baghdad Al Youm.

Административным центром указанной провинции является город Мосул, который во время оккупации части иракской территории террористической группировкой «Исламское государство» был объявлен боевиками столицей их так называемого халифата.

Как отмечает портал, силы коалиции передали штаб в Найнаве в рамках процесса вывода иностранных сил из некоторых иракских провинций. Одновременно, как указывает Baghdad Al Youm, американские военные ускоренными темпами заканчивают обустройство базы близ города Эрбиль в Иракском Курдистане, которая после завершения строительства станет одной из крупнейших военных баз на Ближнем Востоке.

В воскресенье международная коалиция объявила о передаче иракской армии авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским Мосулом. Как заявил представитель коалиции полковник Винсент Паркер, процесс эвакуации с баз на территории Ирака был заранее спланирован и «не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса».(ТАСС)