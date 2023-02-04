Лидер сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил в интервью Ole, что вряд ли останется в футболе до чемпионата мира 2026 года.

«Добиться победы на чемпионате мира в 35 лет — это сумасшествие. Конечно, если бы это случилось раньше, то тоже было бы отлично. Но тогда у меня оставались бы еще многие годы на продолжение, а сейчас моя карьера уже практически завершена. Не думаю, что получился бы лучший завершающий штрих, чем этот», — сказал Месси, передает РБК.

На вопрос, останется ли он до чемпионата мира 2026 года, Месси ответил: «Не знаю. Я всегда говорил, что из-за возраста мне будет сложно сыграть там. Я люблю футбол, люблю то, чем занимаюсь. И пока я буду в хорошей форме и получать от этого удовольствие, я буду продолжать. Но кажется, что до следующего чемпионата мира еще очень далеко».