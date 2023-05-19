Саудовский клуб «Аль-Хиляль» все еще рассчитывает подписать именитого аргентинского нападающего Лионеля Месси, клуб еще больше увеличил предложение по контракту.

Как передает Mundo Deportivo, теперь команда предлагает Месси более €500 млн за один сезон. Ранее сообщалось, что клуб был готов платить звездному форварду €400 млн за сезон.

По информации СМИ, после завоевания всех трофеев в мировом футболе Месси больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед. Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт. Аргентинец намерен отправиться в Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые уже дали согласие на такой переход.

Mundo Deportivo до этого сообщал, что возможный трансфер 35-летнего футболиста среди прочего находится на контроле в Саудовской Аравии на государственном уровне из-за проведения чемпионата мира в 2030 году.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ» после многолетнего выступления в чемпионате Испании за «Барселону». Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года.