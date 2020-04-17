Mercedes-Benz возобновляет производство в Турции

Дочерняя компания одного из лидеров мирового авторынка — компании Mercedes-Benz возобновляет производство в Турции.

Конвейеры двух предприятий турецкого подразделения автогиганта Mercedes-Benz Türk вновь заработают 20 и 24 апреля

В рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа (Сovid-19) компания ранее приняла решение приостановить производство на заводах в Стамбуле (23 марта) и Аксарайе (28 марта).

При этом завод по выпуску автобусов в пригороде Стамбула возобновит производство уже 20 апреля, а на заводе по выпуску грузовиков в провинции Аксарай работа начнется 24 апреля.

В Mercedes-Benz Türk подчеркнули значимость восстановления промышленных мощностей на фоне усилий по минимизации негативных последствий пандемии.

«Компания Mercedes-Benz Türk выполняет свои обязательства и тем самым вносит вклад в экономику и социальную сферу страны. Осознавая свою миссию, принимая во внимание рекомендации ВОЗ и Минздрава, мы приняли решение возобновить производство», — пояснили в сообщении.