Мэра австралийского города оштрафовали на $1000 за нарушение карантина

Мэра австралийского города Уоррнамбул (штат Виктория) Тони Герберта оштрафовали на тысячу долларов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ABC.

Ранее Герберт в прямом эфире обратился к горожанам и объявил о необходимости соблюдать карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Позже он был замечен рядом с одним из местных отелей в компании трех человек. Они стояли на улице и пили пиво.

По словам градоначальника, это была деловая встреча. «Мне показалось, что мое взаимодействие с бизнесом вполне укладывается в рамки закона как часть моей работы мэром», — сказал Герберт.

Глава Уоррнамбула обязали выплатить штраф на 1,5 тысячи австралийских долларов (более 70,6 тысячи рублей). После этого Герберт принес извинения гражданам за свое поведение.