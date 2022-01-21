В Азербайджане меняется порядок присвоения статуса шехида и семьи шехида. В связи с этим Кабинет министров внес изменение в соответствующее постановление.

Согласно изменению, Министерства обороны, юстиции, внутренних дел, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, Служба безопасности президента Азербайджана, Госслужба особой связи и информационной безопасности, Государственная пограничная служба, Госагентство охраны стратегических объектов и местные органы исполнительной власти должны будут в течение пяти рабочих дней с даты предоставления статуса шехида и семьи шехида заносить соответствующую информацию в подсистему «Зефер» Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения.