Меган Маркл сравнила соцсети с наркотиками

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подвергла критике соцсети, сравнив пользователей, проводящих там много времени, с наркозависимыми. Об этом сообщает Daily Mail.

Такое заявление она сделала на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, который проводит издание Fortune.

По мнению герцогини Сассекской, большинство людей не осознают, какое губительное влияние соцсети оказывают на них.

Маркл также призналась, что она очень долго не заходила в соцсети и удалила все личные аккаунты.

«Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни», — рассказала Маркл.(Газета.Ru)