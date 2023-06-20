Меган Маркл не сама брала интервью у героев своего авторского подкаста «Архетипы». Об этом сообщает NY Post.

Спустя несколько дней после того, как герцоги Сассекские разорвали свои отношения с платформой Spotify, Меган Маркл обвинили в том, что интервью для ее подкаста «Архетипы» были взяты не ей самой. По данным инсайдеров, некоторые интервью были взяты сотрудниками герцогини, а аудиозапись ее голоса, задающего вопросы, была добавлена позже.

Подкаст «Архетипы» был запущен на Spotify в августе 2022 года. С августа 2022 года вышли 12 эпизодов, посвященных проблемам женщин в современном мире. Гостями Меган Маркл в подкасте становились известные женщины, среди которых теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, светская львица Пэрис Хилтон и комедийная актриса Минди Калинг.

16 июня газета NY Post сообщила, что стриминговый сервис Spotify досрочно разорвал контракт с продюсерской компанией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio на производство подкастов. Сделка, заключенная в 2020 году, оценивалась в $20 млн. Отмечалось, что стриминг ожидал от герцога и герцогини Сассекских большего количества контента, в то время как они выпустили всего один сезон аудиошоу Archetypes. Тем не менее, в совместном заявлении Spotify и Archewell Audio говорилось, что они «взаимно согласились разойтись и гордятся проектом, который сделали вместе». (gazeta.ru)