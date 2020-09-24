Меган Маркл неожиданно появилась на телешоу

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл неожиданно вышла в эфир во время финального выпуска телепроекта America’s Got Talent, сообщает Mirror.

Герцогиня Сассекская поддержала певца Арчи Уильямса — тезку ее сына. Она призналась, что болела за конкурсанта каждую неделю. «Арчи, мы гордимся тобой, болеем за тебя, очень ждем твоего выступления. Мы на твоей стороне», — сказала она, добавив, что ее тронула история исполнителя.

Арчи Уильямс провел 36 лет в тюрьме из-за судебной ошибки. В 22 года был осужден за изнасилование и попытку убийства. В финале Арчи Уильямс исполнил песню Blackbird группы The Beatles и получил высокую оценку за исполнение. Первое место ему занять не удалось, победителем шоу стал певец Брэндон Лик. (gazeta.ru)