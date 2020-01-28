Мечтал и получил: азербайджанский певец побывал на церемонии Grammy

Азербайджанский вокалист, президентский стипендиат Эмин Эминзаде принял участие в 62-й торжественной церемонии вручения самой престижной музыкальной премии мира – Grammy, где познакомился со многими мировыми знаменитостями, сообщает «Зеркало».

Исполнитель признался, что всегда мечтал побывать на красной дорожке этой премии, ежегодно проходящей в «Стейпл-Центре» Лос-Анджелеса. На церемонии награждения он познакомился и пообщался со многими мировыми звездами, в том числе дизайнером Александром Ванга, хип-хоп исполнителем DJ Khaled, певцом Ашером и Билли Айлиш — триумфатором, ставшей первой сразу в пяти категориях: «Лучший поп-альбом», «Альбом года», «Лучший дебют», «Запись года» и «Песня года».

Эминзаде уже долгое время находится в Америке, где работает над своим новым проектом. За океаном он также начал сотрудничать с известным американским педагогом по вокалу, исполнителем Стиви Макки.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов «Золотой микрофон» в Казахстане, Elia Catalano — в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде «Робертино Азербайджана».

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправлен в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении.

Имя певца вписано «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана».