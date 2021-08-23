Потушен пожар, произошедший вчера в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сураханы Агсуинского района.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 15 га в горной местности.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, личным составом Войск гражданской обороны, сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность гористая со сложным рельефом, в основном использовался ручной труд).

Близлежащие территории защищены от огня.