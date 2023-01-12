Американский миллиардер Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории. Об этом говорится в Книге рекордов Гиннесса.

В блоге Книги рекордов отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021-го по декабрь 2022 года из-за плохой динамики акций Tesla.

Приведенные цифры базируются на данных Forbes, однако другие источники предполагают, что его потери могут быть еще больше – около $200 млрд.

«Хотя точную цифру установить практически невозможно, общая сумма намного превышает предыдущий рекорд в $58,6 млрд, который был установлен японским технологическим инвестором Масаеси Соном в 2000 году», – отмечают в Книге рекордов Гиннесса. (gordonua.com)