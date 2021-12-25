На таджикско-киргизской границе 25 декабря произошел инцидент с участием граждан двух республик. Жители Таджикистана закидали камнями автомобили граждан Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, на участке трассы Ош — Баткен — Исфана (Киргизия) в районе села Кок-Таш таджики закидали камнями четыре машины, которые получили повреждения. Граждане Киргизии не пострадали. Также сообщается, что на участке границы на территории Таджикистана напротив двух киргизских сел фиксируется скопление таджикских военных.

Начальники погранзастав двух республик провели встречу, по итогам которой были выставлены дополнительные наряды. Подразделения киргизских пограничников переведены на усиленный вариант несения службы. Душанбе заявил, что ищет лиц, причастных к инциденту.

Протяженность границы двух стран составляет около 980 км, на ней остались десятки спорных участков, на некоторых из которых периодически возникают конфликты между местными жителями.

Ранее в субботу президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что неполное согласование госграницы с соседними странами угрожает территориальной целостности республики. Он, в частности, указал на Баткенскую область, пострадавшую в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе в мае нынешнего года (aif.ru)