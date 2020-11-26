Марадона завещал забальзамировать его тело

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело, сообщает TyC Sports.

По информации телеканала, бывший футболист написал родственникам письмо, в котором попросил, чтобы его тело было сохранено в «течение многих лет».

Отмечается, что в ближайшее время просьба будет доставлена членам семьи экс-спортсмена.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Церемония прощания с аргентинцем проходит в Буэнос-Айресе в президентском дворце.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах. (Газета.Ру)