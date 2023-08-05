Нападающий итальянской «Аталанты» и сборной Дании Расмус Хёйлунн перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте английского клуба, передает РБК.

20-летний футболист подписал контракт до июня 2028 года с возможностью продления. По сведениям Би-би-си, сумма трансфера составила £72 млн (€83,25 млн).

«Не секрет, что я болел за этот великий клуб с детства и мечтал сыграть на «Олд Траффорд» в футболке «Манчестер Юнайтед». Я невероятно взволнован этой возможностью воплотить мечту в реальность, и я полон решимости отплатить за доверие, которое клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и выступать с этой группой игроков мирового уровня», — сказал датчанин.

В «Аталанте» форвард провел один сезон, в 34 матчах за итальянский клуб он забил 10 мячей.

В сборной Дании на счету Хёйлунна шести голов в шести матчах.