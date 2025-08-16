В ближайшее время состоится очередная встреча «коалиции желающих» по достижению мира на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Любой долгосрочный мир должен сопровождаться незыблемыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми нашими партнерами из коалиции желающих, с которыми скоро пройдет очередная встреча, чтобы добиться конкретного прогресса», — написал он в субботу в соцсети Х, комментируя итоги саммита РФ-США на Аляске.

Французский президент подчеркнул, что намерен «тесно работать» с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским «для сохранения наших интересов в духе единства и ответственности».

«Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию», — отметил глава государства.

По его словам, «Франция продолжает решительно поддерживать Украину».