Мадуро откроет в Каракасе необычное казино

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте «петро».

Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на латиноамериканскую прессу.

«В отеле «Гумбольдт» планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в «петро». Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование», — цитируют СМИ слова Мадуро.

Венесуэльская криптовалюта «петро», обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время «петро» сам стал объектом американских санкций.