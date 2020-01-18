Мадуро откроет в Каракасе необычное казино

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте «петро».

Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на латиноамериканскую прессу.

«В отеле «Гумбольдт» планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в «петро». Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование», — цитируют СМИ слова Мадуро.

Венесуэльская криптовалюта «петро», обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время «петро» сам стал объектом американских санкций.

| 2020-01-18T16:26:57+00:00 18 января 2020, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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