Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале работы общинных отрядов милиции в размере 8,2 млн человек на базе 15 тыс. участков народной обороны по всей стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания во дворце Мирафлорес, посвященного укреплению плана «Квадранты мира» и развитию сообществ.

«[5 сентября] состоится первая организационная активация, которая обеспечит первый ввод в новый этап, и, как только она будет активирована, мы перейдем на более высокие и высшие уровни», — цитирует его Wtop News.

По его словам, активация коснется всех военнослужащих, мужчин и женщин, Национальной милиции, а также резервистов. Целью Мадуро назвал намерение набрать 8,2 млн человек, записавшихся в Боливарианскую милицию.

«В дополнение к мощной базе из 4,5 млн ополченцев, уже прошедших многолетнюю подготовку, к ним присоединятся новобранцы», — заявил президент.

Как указал Мадуро, главная цель мобилизации — укрепить национальную систему обороны и обеспечить «стабильность, мир, свободу, жизнь и счастье народа».