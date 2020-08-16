Любая идея проигрывает свободе: первая неделя шестого президентства Лукашенко…

Необходимые конституционные процедуры, связанные с переизбранием Александра Лукашенко в шестой раз президентом Беларуси, еще не завершились.

Несмотря на то, что некоторые президенты, особенно, лидеры соседних стран и «ближнего постсоветского зарубежья» уже поздравили белорусского Батьку с очередным «триумфальным» переизбранием, не только представили активной оппозиции собственной страны, но даже политически нейтральные сегменты белорусского общества продолжают считать, что Беларусбаши (так называл его покойный политик, один из бывших лидеров либерально-демократической оппозиции России Борис Немцов!) вовсе не переизбрался, а как всегда, сперва открыто преследовал и «нейтрализовал» своих политических соперников, посадив их в тюрьмы, но когда понял, что даже это ему не поможет, в очередной раз был вынужден тотально сфальсифицировать выборы, объявив, что, якобы, около 90% проголосовавших избирателей поддержали именно его кандидатуру, хотя всем известно и понятно, что подобные электоральные показатели — цифры бывают только в авторитарных странах, где тотально нарушаются базовые принципы свободных и демократических выборов.

Признаться, вновь обратиться к этой теме нас заставило одно весьма интересное обстоятельство. Но прежде заметим, что вопреки утверждениям некоторых российских и пророссийских политологов, белорусское общество вовсе не дремлет, за одну неделю из-за участия в акциях протеста задержаны тысячу людей, в стране утвердился фактически строгий полицейский режим, слуги которого без суда и следствия задерживают или арестовывают людей, их увозят в какие-то «нелегальные точки» для того, чтобы «допросить», а порою даже применить к ним пытки и давление.

Но политические страсти в Беларуси вовсе не утихают, что в очередной раз показывает, что это, вероятно, последний срок президентства Батьки.

Сразу заметим, что тут самым интересным и весьма поучительным моментом является то, что в ходе процесса не остались в стороне даже представители религиозного духовенства, десятки священнослужителей выступили против властей, поддержали акции протеста оппозиции. Один из них в социальных сетях написал следующие слова: «Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия».

Подобное настроение еще раз показывает, что вблизи демократической Европы созревает еще один источник розовой или цветной революции. Надо заметить, что не только западноевропейские, но такие страны, как Польша, даже Украина всегда по мере возможности, поддерживали белорусских активистов и демократов. И теперь происходит то же самое. Даже представители ЕС, европейские дипломаты и политики собираются вести соответствующий диалог с Лукашенко, не забывая даже про санкции против официального Минска.

Безусловно, в настоящее время весьма трудно прогнозировать финал этих процессов.

Но еще раз заметим, что Александр Лукашенко, наверняка установит рекордный срок пребывания на посту президента. Напомним, что он правит Беларусью с 1994 года и, если удержится у власти еще на один срок, то по этому показателю оставит позади некоторых среднеазиатских «политических рекордсменов».

Что касается геополитических симпатий или устремлений белорусского диктатора, мы уже не раз отмечали, что кроме объятий Белокаменной ему больше некуда направиться. Конечно, как все бывшие феодалы, Лукашенко стремится оставить лично для себя больше полномочий и свободы, поэтому и впредь у него будут весьма сложные отношения с Россией. Но очевидно, что путиновская Россия и Беларусь Лукашенко нужны друг другу; при любой другой политической конфигурации их пути будут заметно расходиться, т.к. Минск рано или поздно выберет Европу.

Даже теперь более трезвые и самое главное, прагматичные (не ура-патриоты!) российские политологи отмечают, что их страна не в состоянии предложить Минску более привлекательных альтернатив, чем Европа. По этой причине, они также уверены, что раскол между Минском и Москвой неизбежен, как это в свое время произошло между Россией и Украиной.

В настоящее время Беларусь еще не подписала соглашение с ЕС в рамках Программы Восточного Партнерства. Думается, что при Лукашенко вряд ли страна сделает ощутимый шаг в направлении Брюсселя – нет, скорее, этого не будет. Но сказать, что это вообще не произойдет – было бы довольно ложной экстраполяцией. Нет, опыт разных стран, даже всего человечества показывает, что любая идея в соревновании и соперничестве со свободой рано или поздно проигрывает…