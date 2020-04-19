Лукашенко заявил о политизации ситуации с коронавирусом

«Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего», — отметил он. По словам президента, «те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы». «А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?», — сказал Лукашенко.(РИА Новости)