Лукашенко заявил о политизации ситуации с коронавирусом

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что тема нового коронавируса политизируется.
«Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни — как помочь друг другу, в лучшем случае — как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет», — цитирует в воскресенье Лукашенко портал Sputnik Беларусь.
Глава белорусского государства еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия.
«Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего», — отметил он. По словам президента, «те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы». «А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?», — сказал Лукашенко.(РИА Новости)