Лукашенко назвал право жить в Республике Беларусь выстраданным

Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве. Об этом на фестивале «Александрия собирает друзей» в Могилевской области заявил президент Белоруссии Адександр Лукашенко. Его слова передает БЕЛТА.

«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. (…) Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что народ Белоруссии самостоятельно с нуля создал свою страну на обломках Советского Союза. По словам главы государства, уже не одно поколение живет в чистой, мирной и красивой стране. Он также добавил, что белорусам нужно объединиться и продолжать работать во благо страны.

Ранее Лукашенко призвал жителей страны покупать продукцию отечественных производителей. Среди прочего он выделил завод «Атлант», который производит бытовую технику (lenta.ru)