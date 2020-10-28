Лукашенко назвал источник финансирования бастующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал источник финансирования рабочих заводов, наиболее активно выступающих за забастовку на предприятиях страны. Об этом он заявил в ходе совещания, передает РИА Новости.

По его словам, наиболее активные бастующие получают финансирование из-за рубежа. «Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что бастующие на заводе «проплачены». «Им до сих пор платят из Польши, Литвы», — подчеркнул Лукашенко.

| 2020-10-28T03:16:13+04:00 28 октября 2020, 09:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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