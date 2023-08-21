На Лачинском погранично-пропускном пункте в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения. Граждане армянского происхождения направляются из Ханкенди в Горус.

Как передает АПА, через Лачинский КПП из Азербайджана в Армению направились 60 человек.

Вначале были проверены документы этих лиц, обеспечен их свободный переход.

За процессом наблюдали также представители иностранных СМИ.

Проходящие через погранично-пропускной пункт, и направляющиеся в сторону Армении — в основном лица, которые на территории Азербайджана пытаются разжечь сепаратизм, поддерживают его.