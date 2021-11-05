Жена британского принца Гарри Меган Маркл позвонила американским сенаторам с просьбой лоббировать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — чтобы узнать личные номера политиков, актриса использовала свой королевский титул. Об этом сообщает Politico.

По словам сенатора от демократической партии Шелли Мур Капито, Меган позвонила ей с неизвестного номера, представившись герцогиней Сассекской.

«Я в своей машине, за рулем. Тут поступает звонок с номера с заблокированным идентификатором. Честно говоря, я думала, это сенатор Манчин — его звонки заблокированы. Она спрашивает: «Сенатор Капито?». Я говорю: «Да». Она сказала: «Это Меган, герцогиня Сассекская», — рассказала Капито.

Политик добавила, что не знает, каким образом Маркл получила ее номер.

Сенатор штата Мэн от республиканцев Сьюзан Коллинз также рассказала, что Меган Маркл звонила ей с этим же вопросом.

«К моему удивлению, она позвонила мне по моей частной линии и представилась как герцогиня Сассекская, что в некотором роде иронично», — сказала она.

По данным издания, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд дала герцогине номера телефонов политиков.