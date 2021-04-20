Лилит придется потерпеть: как Ганди не удовлетворил дашнака в юбке

Президент РФ Владимир Путин, в ходе общения с журналистами стран G8 в преддверии саммита, прошедшего в 2007 году в немецком Хайлигендамме, заявил, что «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Позже он пояснил, что это была шутка. В Армении, куда перебрались вчерашние карабахские сепаратисты, унося с собой нетреснувшие от горя поражения унитазы, очень любят рассуждать о своей высокой культуре, морали и нравственности.

Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. В те времена, когда, по версии самих армян, Плиний–младший и Страбон соревновались в озвучивании комплиментов в адрес этого народа. Такого рода мифы передавались из поколения в поколение и теперь уже невозможно доказать нынешним поколениям армян обратное. Даже, если в гости к каждому из них придут восставшие из могил Плиний-младший и Страбон и мамой будут клясться, что ничего такого не говорили.

Тем более, что повестку дня в РА формируют совсем иные люди. К примеру, дашнак в юбке, а также, как ее помпезно представляют, писатель, переводчик, публицист (звучит, как автор и исполнитель собственных анекдотов) Лилит Галстян. Решила она замахнуться на Махатму, стало быть, на Ганди. Не в том, правда, контексте, что хочется с ним поговорить. Нет, у мадам Галстян совсем иные желания касательно руководителя и одного из идеологов борьбы за независимость Индии.

Не угодил он Лилит из партии, которая известна своей историей использования террора в качестве метода политической борьбы. И держала бы, возможно, эта дама свои претензии к Мохандасу Карамчанду, если бы не решили власти РА установить ему памятник в Ереване. О, Лилит разбушевалась! Какие только обвинения не посыпались из ее уст. Странно, что не была использована обсценная лексика. Как-никак эмоции переполняли армянского писателя и публициста!

«Накануне, тайно установившие статую Ганди изменнические власти, по всей вероятности, были поощрены и воодушевлены тем фактом, что Ганди испытывал особое уважение к Турции, и особенно к Мустафе Кемалю. Также и то, что в 1922 году по инициативе Ганди около было собрано пожертвований на сумму около 375 000 турецких лир и передано Мустафе Кемалю для поддержки турецкой армии. Политические симпатии и приоритеты властей Турции и Армении очень гармоничны… В Стамбуле и Анкаре названы улицы в честь Ганди, установлены памятники. PS Как же вы омерзительны!», — изрекла она.

Что тут сказать? Для начала, неплохо бы понять, как мадам, на тот момент товарищ Галстян, перенесла жизнь в советской Армении. Ведь там именем Ленина называли даже города, к примеру Ленинакан, а также проспекты, улицы, разного рода заводы и фабрики, проспекты и улицы. Соответственно, памятники Ленину были установлены везде, где только можно в Армении. Трудно представить, как подавляла голос протеста внутри себя товарищ Галстян. Ведь наверняка и тогда в Ереване и в иных городах советской Армении, на кухне или под одеялом возмущались вождем мирового пролетариата.

Которого сейчас открыто обвиняют в подписании Московского договора — российско-турецкого договора о «дружбе и братстве» от 16 марта 1921 года. Подписал его не только Ленин, но и Ататюрк. Кошмар, ара! Кстати, поражаешься не только стойкости Лилит, но и молчаливости десятков тысяч граждан РА, что ежегодно нелегально трудились в Турции. В душе, ударение на первом слоге, они тоже, наверное, были недовольны, но кушать очень хотелось, поэтому они помалкивали.

Но, вернемся к Ганди. Как известно, в 19 лет он отправился в Лондон, где получил юридическое образование. Странно, что этот момент в биографии Махатмы не привлек внимание Галстян. Чем, скажите, не повод объявить войну Англии? Был, правда, один литературный персонаж, который уже проделал такой трюк. Барон Мюнхгаузен его звали. Он даже утверждал, что Англия сдалась, приняв условия его ультиматума. Надо бы Лилит пойти по его пути.

Скажу больше. Лилит могла бы потребовать установки в Ереване памятника бомбейскому миллионеру Винаяку Саваркару, который объявил Ганди «коварным врагом» индусов, а абсолютизируемую гандизмом идею ненасилия безнравственностью. Этот бомбейский миллионер в октябре 1947 года создал из своих верных людей террористическую группу. В Армении любят и чтят террористов. Так что — еще один аргумент в пользу установки памятника Саваркару в Ереване. Впрочем, в РА и памятников своим террористам хватает. И это логично. Нелогично же там появление памятника гуманисту Ганди. Но, думаю, до сноса памятника Махатме дело не дойдет. Так что, придется Лилит Галстян потерпеть.