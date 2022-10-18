Рассмотрена кассационная жалоба на решение по делу находящегося под арестом председателя партии «Гражданин и развитие» Али Алиева.

Как сообщает АПА, Верховный суд не удовлетворил жалобу, поданную на решение по жалобе капитана Рамина Адилова, который выжил во время крушения вертолета Ми-17 ГПС, разбившегося 30 ноября 2021 года.

Напомним, Али Алиев был приговорен к шести месяцам лишения свободы по особому обвинению полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, выживших в результате крушение вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы 30 ноября 2021 года.

В последний раз на председателя партии подали в суд на основании жалобы бывшего председателя Бинагадинской районной организации ПЕА Рамиза Геюшова.

Он был признан виновным по статье 148 УК (оскорбление) и приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Предыдущие приговоры были объединены, и в итоге он был осужден на 1 год лишения свободы.

В настоящее время ведется расследование еще одного уголовного дела в отношении Али Алиева.