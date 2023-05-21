Лидеры стран Группы семи (G7) в воскресенье приступили к проведению одной из заключительных сессий саммита в Хиросиме. Она посвящена ситуации вокруг Украины и проходит при очном участии украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает ТАСС, это следует из трансляции в пресс-центре.

К ним присоединились и лидеры приглашенных на саммит «семерки» стран — Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

Во вступительной речи к дискуссии премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сегодняшняя сессия саммита G7 посвящена подробному обсуждению того, «как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество».