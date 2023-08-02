Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре приедет в Нью-Йорк, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что на Генассамблее Зеленский намерен говорить о своей «формуле мира». По сообщению агентства, он может посетить ряд встреч и заседаний. Однако, как подчеркивает Блумберг, планы Зеленского пока не окончательно утверждены и могут измениться.

Источники заявили, что Киев требует проведения саммита по «мирной формуле» Зеленского на полях ООН, однако некоторые союзники Украины не поддерживают эту идею и предпочитают провести мероприятия в рамках планируемой программы. Некоторые из союзников Киева хотели бы сначала увидеть предложения стран Глобального Юга. В качестве альтернативного варианта также может рассматриваться обсуждение урегулирования на Украине в рамках Совбеза ООН, на котором могла бы присутствовать Россия.